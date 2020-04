Redacción-La Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) y la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) dan a conocer al país las medidas para enfrentar la emergencia nacional producida por el COVID-19 mediante una propuesta de ley que se les entregará a los señores (as) Diputados (as) esta semana.

Las medidas propuestas, surgen del consenso tanto de la ANAI como de la UNGL, integradas por alcaldes (as), Intendentes (as) y Regidores (as) de todo el país, las cuales abarcan mecanismos de apoyo a los contribuyentes y acciones que buscan la sostenibilidad de los presupuestos municipales para enfrentar las consecuencias de la emergencia, con el objetivo de garantizar la prestación de los servicios a las y los ciudadanos

ALGUNAS DE LAS MEDIDAS QUE INCLUYE EL PROYECTO:

– Ampliación de arreglo de pago de tributos municipales y otras facilidades para patentados.

– Posibilidad de suspender temporalmente el uso de la patente municipal (suspensión del cobro municipal).

– Aseguramiento de fondos para la red vial cantonal (caminos).

– Permitir uso del superávit para la atención de la emergencia y compensar la reducción de ingresos municipales

– Facilitar el financiamiento de servicios básicos como recolección de residuos, agua y policía municipal.

La propuesta será entregada en el marco de la labor que realizan las Municipalidades a lo largo y ancho del territorio nacional, mediante acciones concretas para atender la emergencia como el cierre de espacios públicos (parques, playas, entre otros), cierre y vigilancia del aforo en los comercios, atención a la población mayor, atención de personas en condición de calle, policía municipal y cuerpos de inspectores municipales del tránsito.