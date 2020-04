Este sancarleño fue dado de alta el pasado Viernes Santo

Redacción – Un paciente recuperado volvió abrazar a sus hijas, tras vivir una pesadilla por causa de la pandemia del coronavirus.

Este guerrero logró ganarle la batalla al Covid-19 en el Hospital de San Carlos, aunque eso sí, tuvo que pelear durante 23 días para poder sacar la faena.

Rodney Navarro es el nombre de este luchador, que tras todo ese tiempo internado en el centro médico vivió un «infierno» por la pandemia, que ya ha contagiado a 597 ticos.

San Carlos Digital entrevistó al hombre, que en su salida del hospital el pasado 10 de abril soltó la frase: «Lo primero que voy a hacer es ir a abrazar a mis hijas».

Esas palabras han tocado el corazón de muchas personas, que admiran su valentía para poder derrotar al coronavirus, ya que pasó más de dos semanas en una ardua batalla.

Navarro recibió la noticia de que era positivo por Covid-19 el pasado 23 de marzo. Esa fecha quedó grabada en él y su familia, que siempre lo respaldo con todo.

El hombre realizó autoaislamiento domiciliar por el bien de él y los suyos. Inclusive llamó a epidemiólogo para dejarle saber que tenía los síntomas de la pandemia.

«Al momento que me di cuenta que un conocido con el que tuve contacto salió positivo, yo me aislé. Pensando en mis hijas, inmediatamente me vine a encerrar al cuarto.

Llamé a un epidemiólogo y le dije: me estoy poniendo en aislamiento, tengo síntomas y pido que me hagan la prueba: Ahí empezó un calvario emocional pues estuve con mis hijas después del contacto con ese conocido», señaló a San Carlos Digital.

Este norteño de 40 años siempre pensó en sus amadas hijas, por ello pasó cinco días autoaislamiento hasta el resultado positivo por coronavirus.

Rodney afirma que este virus golpeó mucho su parte gástrica e inclusive perdió hasta el gusto por la comida, por lo que en una semana casi no comió.

«Me golpeó mucho la parte gástrica, me dio mucha diarrea, la flora intestinal no había manera de recuperarla, perdí el gusto y no comía nada; durante 7 días tomé un vaso de gelatina solamente.

Mucho dolor de cabeza, mucha fiebre, mucha tos y por dicha no llegué al punto que me faltara el aire pero, por ejemplo la tos, la fiebre, la parte gástrica junto a la parte emocional me afectó mucho», afirmó Navarro.

Tras vivir una pesadilla por causa de la pandemia, este sancarleño le mandó un sentido mensaje a todos los costarricenses.

«Siendo sincero la pasé bastante mal, tomen esto en serio. Gracias a Dios y gracias a los queme apoyaron sin juzgarme».

Este paciente es uno de los 56 recuperados que se registran en el país, que actualmente es el país de Centroamérica con más personas dadas de alta.