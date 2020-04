Guatemala reporta 87 casos confirmados

Redacción – El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, anunció este que a partir de la próxima semana será obligatorio el uso de la mascarilla en espacios públicos.

El mandatario, médico y cirujano de profesión, dio a conocer este decreto, que castigará con una fuerte multa económica a la persona que incumplan con la medida.

Las autoridades tienen preparadas tres millones de mascarillas reutilizables para entregar en estos días santos a igual número de personas,

Se busca que toda la población cuente con protección facial. El CONRED de Guatemala es el encargado de entregar el kit #SaldremosAdelante.

Alejandro Giammattei le mandó un mensaje a sus compatriotas, con el fin dejarles saber la nueva medida tomada para combatir la pandemia.

«Alguien puede estornudarme encima y no contagiarme o yo no contagiar a nadie. Hay mucha gente que no la está usando, por lo que la mascarilla va a ser una obligación de aquí en adelante en los próximos meses, si queremos salir adelante».

Giammattei busca que la curva de contagio se mantenga baja, ya que las autoridades reportan entre de 7 a 12 casos nuevos diarios.

En caso de continuar esas bajas cifras diarias, la próxima semana se podrían levantar algunas restricciones, que impiden la libre circulación de las personas.

En suelo guatemalteco se reportaron siete casos nuevos y así contabilizar 87 contagiados, de los 67 se mantiene activos. Además, hay 17 recuperados y tres fallecidos.

Guatemala se convierte en el primer país centroamericano en decretar como obligatorio el uso de mascarilla en lugares públicos.