Redacción– Refugio de adorables animales queda vacío después de un número récord de adopciones.

El Cuidado y Control de Animales del Condado de Palm Beach publicó un video del personal aplaudiendo en las jaulas vacías después de que los 48 perros que tenían fueran adoptados.

El personal voluntario de la perrera de Florida aplaude frente a las jaulas de perros vacías después de que todos los perros fueron adoptados, se debe mencionar que es la primera vez en la historia de la perrera.

El refugio le dijo a la agencia de noticias de PA: “La gente ahora está en casa, tiene más tiempo y busca compañía. Varios adoptantes declararon que habían estado pensando en conseguir una mascota y creen que no hay mejor momento que ahora”.

Finalizaron platicando como usualmente tienen el refugio casi lleno todo el tiempo: “La perrera presentada suele estar casi llena o llena la mayor parte del tiempo.

Cuando está lleno, puede tener más de 48 perros, ya que a menudo doblamos las jaulas para ayudar a crear más espacio y también les damos un amigo mientras están aquí con nosotros”.

Se debe mencionar que en otra de sus instalaciones, el refugio todavía tiene 36 perros, un gato, dos caballos y varias gallinas para las que espera encontrar hogares.

Es importante resaltar que desde principios de marzo, más de 157 perros, 93 gatos y 13 conejos han sido adoptados del refugio.

