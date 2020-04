El pan se puede adquirir en la casa cural de Pocosol de San Carlos

Redacción – En medio de la crisis por el Covid-19, un sacerdote da el ejemplo tras tomar la decisión de hornear y vender pan para darle una mano a los necesitados.

Desde primeras horas del día, Gerson Ortíz, cura de Pocosol de San Carlos, alista los ingredientes y el horno para preparar pan casero, que cautiva a cualquiera con su aroma.

Ortíz decidió ayudar a las familias de bajos recursos que atiende la iglesia de este bonito pueblo sancarleño, que pasa malos momentos por causa de la pandemia.

El cura era panadero ante de entregar su vida a Dios. Dicha profesión le apasiona a Ortíz, que todos los días se levanta temprano con la ilusión de ayudar a los demás.

La venta de productos como trenzas de piña y guayaba, bollas de rellenas de queso con azúcar, y empanadas de piñas, el cura recauda fondos ayudar a las familias y a su iglesia.

«Tiene buena demanda por dicha por que nació para ayudar un poco a la parroquia y de la necesidad de ver que llega tanta gente a pedir.

Familias que no están teniendo ingresos por la pandemia, entonces lo que hacemos es transformar la ganancia al pancito para arrimar un poco de arroz y frijoles a estas mesas», afirmó a San Carlos Digital.

La labor del sacerdote es digna de aplaudir y asegura que sus recetas no son secretas, por lo que está dispuesto a darle una mano a la personas que quieran desarrollar la actividad para ayudarse en la crisis.

«La idea de esto no es solamente buscar fama sino que la gente vea que se puede hacer algo, que desde sus casas pueda aprender, pulsearla, que no se queden de brazos cruzados, que hay que salir adelante y eso es lo que he tratado de decir.

Yo soy sacerdote y no me he cruzado de brazos, se puede hacer algo, se puede generar ingresos», afirmó a San Carlos Digital.

El Padre tenía varios años de no dedicarse a la panadería, pero ante la difícil situación que vive el país, decidió darle una mano a los más necesitados.

Si usted desea comprar estos productos, cada bolsa con pan tiene un costo de ₡1500 y están a la venta en la Casa Cural en Santa Rosa de Pocosol.

Lea también: Carlos Alvarado a los ticos: «Señalemos a quienes buscan dividirnos»

Por la compra de cada producto, usted colabora que ese dinero se convierta en alimentos no perecederos para una persona que lo necesite.