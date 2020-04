Redacción- Durante mucho tiempo se han originado algunos mitos alrededor de esta semana, mitos que se han transformado en prohibiciones para muchas personas. Algunos de esos son:

No se pueden consumir carnes rojas: Los católicos que lo hicieran están incumpliendo el mandato divino, es una ofensa contra Jesús por todo lo vivido en su pasión y muerte.

Es de mala suerte nacer el Viernes Santo: Según las creencias las personas que nacían este día venían con la desdicha y la muerte a las espaldas por todo lo que vivió Jesús en la cruz.

Si se sube a un árbol se convierte en mono: Es prohibido subirse a un árbol en Semana Santa porque se convierten en monos.

No tener relaciones sexuales: Los antepasados decían que quienes tengan relaciones sexuales durante esta fecha quedaban “pegados” hasta la Pascua.

Cortarse el cabello el Jueves Santos: El cabello debe cortarse a las 3:00 de la tarde les crecería bonito, abundante y saludable.

Al bañarse en un río se convierte en pez: Todas las personas que se bañan en esta temporada de Semana Santa en un río se podrían convertir en pez.

No vestirse de rojo: El mito es extremo. El rojo es el color de la bestia y si la persona lo usa en Semana Santa, atrae la presencia del diablo.

Vestir de negro: Se debe vestir de negro para conservar el luto de la muerte de Jesús.

No escuchar música: Según algunos católicos, la Semana Santa es un espacio para el silencio, la reflexión y solo para escuchar a Dios.

No barrer ni clavar clavos el Viernes Santo: No utilizar clavos porque fueron parte del sufrimiento de Cristo en la cruz. No pasar la escoba porque se consideraba una forma de “barrer la cara de Cristo”.