Pasó dos semanas prácticamente en cama

Su esposo es positivo asintomático

Redacción – Una ciudadana costarricense, cuya identidad se protegió bajo el nombre de «María», indicó que tener el Covid-19 fue algo muy difícil para su salud, pese a que ella es una persona que no pertenece a algún grupo de riesgo.

Sana, sin enfermedades, pero tuvo un cuadro del virus respiratorio un poco más fuerte de lo que esperaba.

«Por mi condición de salud y por mi edad, no le tuve miedo al virus; sin embargo, pasé dos semanas bastante difíciles», expresó «María» en conferencia de prensa vía telefónica.

Al contar más detalles de su experiencia con la enfermedad, resaltó que se levantaba con 40° de fiebre y se iba a dormir con la misma condición; no obstante, no podía dormir por el virus.

«El dolor de cuerpo era insoportable hasta estando acostada, la fatiga era de una forma que yo no podía bajar del segundo piso de mi casa», agregó la paciente.

Además de sufrir el virus, su esposo también se contagió, pero es asintomático.

«Hasta comer y tomarme el medicamento era sumamente agotador y eso que no tuve problemas respiratorios fuertes. Tuve tos y presión en el pecho, pero siempre pude respirar y eso fue lo que hizo que no me internaran», indicó.

El mensaje de «María» es que toda la población se cuide y se quede en su casa, para evitar que más personas pasen por lo que ella tuvo que pasar.

También resaltó el punto de que estar saludable no es indicador de no llegar a tener un cuadro complicado de Covid-19.

Al final, explicó que tres personas del equipo sanitario la llaman diariamente y hasta fines de semana para darle seguimiento a su estado de salud.

«Me llaman del EBAIS al que pertenezco, del Ministerio de Salud y me llama una trabajadora social. Es un seguimiento total y ese acompañamiento lo motiva uno mucho. Tanto así que hasta ellas me daban los números personales por si necesitaba algo», dijo «María» en la entrevista en conferencia de prensa.

En Costa Rica, el total de casos confirmados es de 483, 449 son costarricenses y 34 extranjeros, además de 5042 personas descartadas.

Salas indicó que son 237 mujeres y 246 hombres. De estos, son 17 menores de edad.

En total hay 25 personas hospitalizadas de las cuales 14 de ellas se encuentran en cuidados intensivos con un rango de edad de los 35 a los 85 años.