Su compañero de apartamento presentó un cuadro más delicado por Covid-19

España ya contabiliza 119 mil contagiados

Redacción – Uno de los costarricenses contagiados de Covid-19 en España, Leo Monge, contó a AMPrensa.com su experiencia con la situación que atraviesa luego de salir positivo en el test.

Monge tiene 33 años y es vecino de Zaragoza, pero asegura que desde ahí, la están pasando «muy mal».

Él vive junto a un compañero de apartamento en España, quien también se contagió del virus respiratorio.

«Cuando presentamos el síntoma de tos, pensamos que era alergia, yo pensé que era por la primavera que se acercaba, entonces yo decía ‘bueno, es una tos normal’. Eso fue el día sábado y me picaban los ojos. El día domingo, comenzó a empeorar. Era una tos extremadamente fea, no puedo explicar lo feo que es. Está la tos con flema, pero la nuestra era bastante seca, no dejaba dormir, era muy fea», comentó a este medio sobre sus principales síntomas.

Ellos obtuvieron el resultado positivo en la semana del 16 de marzo, hace 15 días, luego de tener algunos síntomas.

Lo curioso es que, al menos ellos dos, presentaron otros síntomas particulares como una severa picazón de ojos como alergia, además de la tos «muy extraña», como la califica el costarricense.

Algo que le preocupó mucho fue el estado de salud de su compañero, quien presentó un cuadro más grave que el de él.

«Mi compañero estaba bastante mal, tenía todos los síntomas excepto fiebre, tenía 38°, no tenía apetito ni ganas de nada. Él no se levantaba de la cama, estábamos súper asustados, porque ya habían pasado días», explicó el costarricense vecino de Zaragoza.

Monge, quien tiene muchos años de vivir en España, explicó que tienen hospitales de primera y no dan a basto por la cantidad de enfermos.

Ese país es uno de los países más afectados con 119 mil 199 contagiados y 11 mil 198 fallecidos, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

«Las empresas empiezan a despedir gente. Todo el mundo está temblando, el país está como loco», dijo.

Aunado a lo anterior, explicó que los especialistas no le recetaron ningún medicamento, únicamente estar en la casa en cuarentena obligatoria y ya llevan más de 15 días, donde las autoridades lo llaman constantemente para darle seguimiento a su caso.

«Yo me asusté bastante cuando me dijeron que salí positivo. Yo fumo y tengo una bacteria en el hígado, estaba súper asustado. Me dijeron que tenía que tener paciencia y constantemente me llaman», aclaró.

Y hay otro factor que complica la situación: el aislamiento total.

Tantos días encerrados en su vivienda es agobiante y agotador, aunque él sabe que es lo mejor. Incluso califica la cuarentena de rutina hasta para las llamadas entre amigos, después de tantos días.

«¿Vamos a tener una vida normal? Ahora lo tengo clarísimo, nadie va a tener una vida normal, todos van a andar con miedo», agregó.

Le sorprende que por las calles ya no camine ni conduzca ningún ciudadano, las calles están desoladas, todos están en sus casas porque saben que la situación es seria.

Además, explicó que las multas son muy altas, puede ser dinero o hasta cárcel. Una conocida de Monge fue sancionada por 1800 euros por pasear a su mascota.

El Ministerio de Relaciones Exteriores reporta nueve costarricenses contagiados de Covid-19 fuera de Costa Rica; seis viven en España.