Última aparición de Kim en público fue el 11 de abril

Redacción – Algunos medios asiáticos y europeos ya dan por muerto al líder supremo norcoreano Kim Jong Un, pero el presidente estadounidense, Donald Trump, solo confundió más a la opinión pública sobre el paradero de Kim.

Trump brindó declaraciones desde la Casa Blanca en Wahington, donde destacó que sí sabía algo sobre la condición del líder asiático; sin embargo, después dijo «nadie sabe dónde está».

«No puedo decirte exactamente, sí, tengo una muy buena idea, pero no puedo hablar de eso ahora. Solo le deseo lo mejor. (…) No dijo nada el sábado pasado. Nadie sabe dónde está, así que obviamente él no podría haberlo dicho. Hay noticias de última hora de que Kim Jong Un hizo una declaración el sábado. No lo creo», dijo Trump.

Con lo anterior, el presidente republicano únicamente generó sospechas y confusión sobre el estado actual de Kim, quien lleva varios días desaparecido y se perdió varios eventos importantes de la cultura norcoreana, como la fiesta que honra al fundador del país, su fallecido abuelo Kim Il Sung.

El líder norcoreano fue visto por última vez, en público, el 11 de abril en una reunión del politburó, de acuerdo con el medio estatal norcoreano, KCNA.

Por otro lado, hay medios asiáticos que afirman que el dictador está en estado vegetativo, pues sufrió complicaciones tras someterse a una cirugía del corazón.