Esta es su versión

Redacción- Mediante un vídeo que empezó a circular desde hace pocos minutos en las redes, una madre que botó un diario de comida que le entregó el MEP explicó su versión de los hechos.

Según la mujer, reaccionó por un presunto mal trato a su hija, a quien el MEP le brinda ayuda mediante el comedor escolar.

«En la primera entrega de la comida yo y mi hija fuimos al colegio de La Suiza a recoger los alimentos que los necesitamos, pero ella no andaba con el uniforme y había muchas personas en la fila.

Por ello, le pedí al guarda que me dejará a mí recoger los alimentos para no exponer a mi hija, él me dijo que solo podía recogerlos los padres con dictámenes médicos de los hijos», comentó la mujer en declaraciones a AM Prensa.

La joven madre confirmó que se siente muy afectada por lo que ha pasado y que conoce el valor de la comida.

Asegura que si tiene que caer la justicia divina en ella que le caiga, pero señala que se sintió incomprendida por las autoridades educativas.