Redacción- La conocida actriz de «Pasión de Gavilanes», Danna García, describe como sufre de agresiones por sus vecinos por sufrir de coronavirus Covid-19.

Como si no fuera suficiente con tener que seguir luchando contra el coronavirus, luego de que sus exámenes dieran positivo por segunda ocasión, la colombiana enfrenta otra dificultad y son las agresiones de sus vecinos.

La actriz contó en un video en sus redes que en una ocasión cuando pidió comida a domicilio, unos vecinos le dijeron al repartidor: «a ella no le suban la comida».

A través de su cuenta en Twitter la actriz Danna García reveló el trato que algunos de sus vecinos le han dado, luego de saber que ella estaba infectada de Coronavirus.

«En estos momentos de crisis es cuando se conocen las personas, en carne propia vivo el ser acosada por mis vecinos por el virus», dijo.

En otro tuit Danna García comentó, «hoy me hice otra prueba de COVID, la entregan la otra semana, pero como no me dejan usar el ascensor los vecinos, bajé y subí asfixiada de tanta escalera por mi problema de pulmones. Uff, sin palabras».

