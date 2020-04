Arias ha recibido fuertes críticas en redes sociales

Redacción – El volante nacional, Yosimar Arias, le deseo a un aficionada que si sale de su casa ojalá la agarre del coronavirus.

Arias realizó una transmisión en vivo con Víctor «El Mambo» Nuñez en Instagram, donde aprovecharon para contar varias anécdotas en sus días con Herediano.

En medio de la conversación de los ídolos florenses, Yosimar se molestó por un comentario de una aficionada, que lanzó una fuerte crítica a ambos deportistas.

La mujer aseguró que ambos no son ni heredianos. Además, aseguró que Arias es manudo y de paso, la aficionada aseguró en el Team compran afición, porque no tienen.

El actual jugador de Guanacasteca en segunda división le mandó el siguiente mensaje a la aficionada, que le robó la paz en la transmisión en vivo.

«Mami vaya duerma, no salga de su casa y si sale de sus casa ojalá la agarre el coronavirus por idiotas. A mí no me vengan a insultar».

Ante esa frase, Víctor Nuñez intervino y calmó a Yosimar: «Cállese Yosimar, la gente es así y no hay que hacerle caso».

Yosimar ha sido duramente criticado en redes sociales, ya que muchos consideran como desafortunadas sus declaraciones en la transmisión realizada por instagram.