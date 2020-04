Tránsito insiste en que deben portar carta

Colegio rechaza que sean interrumpidos camino a una emergencia

Redacción – Los médicos veterinarios denuncian que son víctimas de acoso por parte de los oficiales de tránsito, debido a que no los toman en cuenta en las excepciones de la restricción vehicular sanitaria y los multan.

Según el Colegio de Médicos Veterinarios, los que han sido multados portan su carnet y son trabajadores independientes.

Una de las afectadas es la doctora Marcela Vega, quien se dirigía a Santa Bárbara de Heredia para un parto de emergencia y no portaba la carta porque ella no tiene jefe.

Debido a eso, le hicieron la multa.

«Quise explicar que soy médico veterinaria, le enseñé mi carnet. Me pidió una carta y le dije que soy mi propio jefe, voy para una emergencia y no puedo transportar mi equipo médico en bus. Igual me retiró las placas», dijo la doctora Vega.

En un segundo vídeo, la médico Daniela Flores se dirigía a Santo Domingo de Heredia a atender un paciente el 12 de abril.

El oficial de la Fuerza Pública le indicó que debía portar la carta y le hizo el parte.

Sobre eso, la presidenta del colegio, Silvia Coto, indicó que son varios casos los que tienen reportados donde hasta les retiran sus placas o los retienen cuando van camino a una emergencia.

«Con profunda molestia queremos exponer los casos de médicos veterinarios que han sido multados y sus placas retiradas, pese a explicar que trabajan como independientes. No es posible que, pese a las excepciones del decreto, no exista colaboración de las autoridades», resaltó Coto.

Para evitar situaciones como las denunciadas, la Junta Directiva del Colegio envió los dos oficios, donde se puede llenar una boleta por el veterinario para que el dueño del paciente animal, en emergencia, se pueda trasladar.

La segunda donde se pone en conocimiento que dentro del gremio hay trabajadores independientes en el sector agrocomercial, por lo que no pueden portar carta de sus patrono.

Posición de la Policía de Tránsito

El director de la Policía de Tránsito, Germán Marín, comentó a AMPrensa.com que los oficiales hacen una valoración con la documentación del momento.

Indicó que, entre mayor sea la cantidad de pruebas que presentan, el oficial podrá valorar el dejarlo circular.

Agregó que no descarta una equivocación, pero que no puede referirse a los casos porque no estuvo presente.

Marín explica que, si un trabajador anda debidamente uniformado e identificado, los oficiales tienen la oportunidad de valorar que realmente están en el ejercicio de sus labores, pero en el caso de la doctora Vega, fue lo contrario.

Por ende, el director destaca que los trabajadores independientes pueden elaborar su propia carta bien detallada.