Redaccion- Un total de 111 ticos llegarán a Costa Rica provenientes de Argentina, Uruguay y Colombia.

La Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (AMCHAM), la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED) y Cerveza Pilsen hacen posible el regreso a Costa Rica de 111 costarricenses que están en Argentina, Uruguay y Colombia.

Estos costarricenses regresarán al país en uno de los vuelos humanitarios de la iniciativa liderada por AMCHAM y AED anunciada esta semana. Siendo coherente con la agenda social de la marca, Pilsen se une para hacer este primer vuelo una realidad.

La llegada al aeropuerto Juan Santamaría está prevista el próximo jueves 21 de mayo a las 8:30 PM aproximadamente.

Este vuelo saldrá de Buenos Aires, Argentina, con pasajeros costarricenses radicados en ese país y en Uruguay. El vuelo hará una escala en Bogotá, Colombia, sumando 25 costarricenses para un total de 111 pasajeros.

“Es una marca comprometida con diferentes causas sociales, en esta oportunidad, nos enteramos de la iniciativa de AMCHAM y quisimos ser los primeros en unirnos para traer a nuestros hermanos de vuelta a casa.

Los invitamos a donar y hacer posible que muchos ticos, que por alguna razón están en otros países, pasen estas épocas complicadas cerca de sus familias, en suelo costarricense” comentó Andrea Chan, gerente de Pilsen.

Al igual que para la llegada de otros vuelos de esta naturaleza, se cumplirán todos los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y la CCSS.

Una de las personas que está desde Argentina muy ansiosa de volver al país es Alonso Varela, joven de 19 años de Pérez Zeledón, quien relata su vivencia. “Actualmente estoy viviendo en Argentina una situación bastante preocupante.

Lo más difícil ha sido cubrir los gastos de alimentación y hospedaje, ya que estoy con cero ingresos. Me hace falta mi familia y no puedo creer que Pilsen me dé esta oportunidad de volver a Costa Rica”, mencionó el joven.

Las empresas y personas que quieran contribuir pueden acceder a devueltaalhogar.cr, donde encontrarán la información sobre el proyecto y las cuentas bancarias para realizar las donaciones.

Debido al cierre de fronteras por la pandemia de COVID-19, cientos de costarricenses están en otros países sin posibilidad de regresar a Costa Rica pronto, de allí nace esta iniciativa de AMCHAM y AED para la cual se espera recaudar 150,000 dólares.

“Este es un ejemplo muy claro de que las alianzas público- privadas son clave para atender esta pandemia desde toda perspectiva, incluida la perspectiva humanitaria. Estamos

muy agradecidos que marcas como Pilsen se sumen a esta iniciativa y la hagan una realidad.

Hoy más que nunca queremos que todos los ticos puedan regresar a su país y estar con sus familias” expresó Gisela Sánchez, presidente de AMCHAM.

