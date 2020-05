La mayoría de los rechazos han sido en los puestos de Tablillas y Peñas Blancas

Redacción – Un total de 14 transportistas han sido rechazados tras dar positivo en el test del virus Covid-19 realizado por las autoridades de salud.

Este martes fueron rechazados cinco transportistas más. Este pasado lunes se le denegó el ingreso al país a un total de nueve chóferes extranjeros.

Los puestos fronterizos de Tablillas, Paso Canoas, Sixaola y Peñas Blancas, cuentan con personal de la CCSS con el fin de realizar test al 100% de los transportistas.

En estos días se hace un trabajo minucioso para evitar que los infectados sigan creciendo a nivel nacional, ya que hasta este 12 de mayo se registran 804 casos.

El Ministro de Salud, Daniel Salas, dio a conocer que la noticia de los transportistas que han sido rechazados en la frontera tras dar positivo en la prueba del Covid-19.

Las autoridades no contabilizan esos casos en el informe de la pandemia, ya que no son casos en territorio nacional, dado que no se les permitió el ingreso.