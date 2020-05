En qué se basa la exitosa estrategia de Costa Rica frente el coronavirus

Con poco más de 700 casos, hasta el final de abril 6 personas habían perdido la vida por el virus en Costa Rica. Eso lo convierte en uno de los países de América Latina y el mundo con menos muertes registradas. ¿Cómo lo lograron? Eso exploramos en este video.

Posted by BBC News Mundo on Wednesday, May 6, 2020