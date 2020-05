View this post on Instagram

Los criminales se están aprovechando de la pandemia por el Covid-19 para estafar a ciudadanos. Así lo confirmó el Organismo de Investigación, que últimamente ha tenido un repunte en las denuncias por estos casos. Para evitar que los ciudadanos sean víctimas de estas estafas, las autoridades hacen un llamado a la precaución y alerta a las personas del timo que usan estas personas para engañar.