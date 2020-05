Reportes generaron molestia en el ministro de Deportes y pidió respeto hacia las medidas sanitarias

Redacción- El presidente de la Asociación de Deportistas Contra la Violencia Vial y el Irrespeto, Ramón Pendones,cree que las críticas hacia ellos es por «envidia».

Los reportes en redes sociales sobre grandes grupos de ciclistas en las vías durante este fin de semana generaron gran molestia en la población.

Puesto que este comportamiento incumple con el distanciamiento social que le piden las autoridades de salud a las personas.

No obstante, según Pendones estas críticas son una muestra de celos hacia la comunidad de ciclistas, puesto que ellos utilizan la bicicleta para trasladarse hacia sus trabajos y no dependen del trasporte público.

“Existe una gran dosis de odio o de envidia de que ven que uno puede transportarse de una manera más rápida y segura que el transporte público, por algo se están pidiendo ciclovías temporales para evitar el uso de transporte público en tiempo de coronavirus y vemos como que eso a la gente le choca”, aseguró el presidente de dicha asociación para Radio Monumental.

Sin embargo; Pendones es consciente de que algunos ciclistas incumplieron las medidas sanitarias e irrespetaron el distanciamiento social.

Pero le pide a la población no generalizar y pensar que son todos los ciclistas los que han incumplido con ordenes de las autoridades de salud.

“Existe un potencial riesgo de contaminación la gente que incumple, claro que existe y que no lo apoyamos, claro que no lo apoyamos, de hecho, sacamos un comunicado en ese sentido, pero no creo que sea justo que solo señalen a los ciclistas como los únicos culpables de incumplir las medidas cuando vemos situaciones muy similares”, afirmó.

El gran movimiento de ciclistas reportado este fin de semana inclusive generó que el ministro de Deportes, Hernán Solano, externara su molestia por andar en grupos.

Grupos mayores a 10 personas fueron reportados en distintas partes del país, como es el ejemplo de Orosi, Cartago, zona de la que se captaron varias imágenes.