Redacción-Una base naval aérea en Texas fue cerrada este jueves ante el reporte de la presencia de un atacante armado.

Sin embargo, poco después, fue »neutralizado» por las autoridades militares.

La Estación Aérea Naval, en Corpus Christi, informó a través de Facebook que el incidente comenzó a eso de las 6:15 a.m. de este jueves.

El atacante fue visto cerca de una de las entradas a la base. Poco después, fue »neutralizado».

Las autoridades informaron de la situación por medio de un tuit.

’Si están cerca del North Gate, salgan y manténganse seguros’’, advirtieron desde las base naval.

#BREAKING: We are aware of reports of a possible active shooter at Naval Air Station Corpus Christi.

More information to follow. https://t.co/RZbyRar1NM

— U.S. Navy (@USNavy) May 21, 2020