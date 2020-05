*Migración detiene extranjero por delito de Tráfico de Personas*Este martes, oficiales de la Policía Profesional de Migración, detectaron a un nicaragüense, en el sector cercano al río Sapoa en Peñas Blancas, quien se encontraba guiando a una mujer nicaragüense y dos menores de edad, hacia un puesto de salida no habilitado.Al parecer la persona detenida, anteriormente había guiado la salida de otros extranjeros; en esta ocasión el pago había sido coordinado de previo al ingreso de la mujer.Por lo tanto, se presentó el caso ante la Fiscalía de Liberia, por el delito de Tráfico de Personas.

Posted by Dirección General de Migración y Extranjería Costa Rica on Tuesday, May 26, 2020