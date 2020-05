Carevic festejó su primer aniversario con victoria de 3-0 ante San Carlos

Redacción – El técnico argentino de La Liga, Andrés Carevic, cumplió su primer año con el León y se siente feliz por estar al mando de un club tan grande de Costa Rica.

Carevic festejó con una victoria de 3-0 sus primeros 365 días con Alajuelense, que desde la llegada del sudamericano ha vuelto a los primeros planos del fútbol nacional.

El estratega le ha dado una esencia y un estilo especial al León, que en todas sus presentaciones da espectáculo, gracias a la idea impuesta por Andrés Carevic.

Un doblete de Jonathan Moya y un gol más de Allen Guevara, fueron suficientes para que el León venciera a San Carlos en el primer aniversario del timonel en el club erizo.

Lea también: El León se viste de torero para seguir en la pelea por el liderato del torneo

Andrés Carevic compareció ante los medios de comunicación y le agradeció a todos los que conforman el Equipo de su Gente por la seriedad del proyecto.

«Tenemos que hacer nuestro trabajo en cada día de entrenamiento y en cada partido. Hay que seguir evolucionando al equipo, que el equipo siga manteniendo el ritmo de juego, la esencia que tenemos y seguir mejorando los detalles.

Vamos por buen camino y tenemos que seguir de esta manera. Felicitar a los muchachos por el gran compromiso y el gran esfuerzo.

Realmente por el gran resultado que hemos tenido hoy. Con respecto al año me siento muy contento con la institución. Es un proyecto serio que se está trabajando muy bien, no solo el primer equipo, si no lo que es la institución en general.

Felicitar al club por el gran trabajo para que esta institución siga trascendiendo y realmente hay que seguir trabajando. Es un club muy importante en Costa Rica. Se están consiguiendo cosas importantes, resultados y estructura.

Hay muchas cosas positivas, realmente es un conjunto de cosas que esta institución la hacen grande en este país. Realmente contento de cumplir un año de que he llegado».

El estratega argentino buscará la ansiada copa número 30 en el presente torneo y así poner fin a la sequía de títulos que atormenta al León desde hace más seis años.