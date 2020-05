El argentino renovó hasta junio del 2021

Redacción – El técnico argentino de La Liga, Andrés Carevic, renovó su contrato con Alajuelense hasta junio del 2021, gracias a la seriedad del proyecto rojinegro.

Carevic llegó a la institución eriza en mayo del 2019 y desde su arribo logró ganarse el cariño del liguismo, ya que el León ha destacado con un gran nivel en la cancha.

Con su humildad y profesionalismo, Carevic ha logrado colocar al cuadro erizo en los primeros planos del fútbol nacional, gracias a su gran labor en la dirección técnica.

El director deportivo de La Liga, Agustín Lleída, reveló que extendió el contrato de Carevic, debido que logró acoplarse al proyecto que tiene la institución.

«Era de mí interés lograr la permanencia de Carevic en el proyecto, las cosas han sido claras en el club, tenemos un norte y hace un año cuando hablé con él y le propuse venir, le hice ver qué era lo que queríamos.

Creo que no hemos cambiado nada de lo que hablamos desde aquel tiempo. Los resultados han sido positivos, logramos devolver a La Liga al estrato del protagonismo y estoy convencido de que era necesario extender el contrato».

Por su parte, Carevic se mostró complacido por la seriedad del proyecto del cuadro centenario y por ello, optó por continuar en la institución.

«El proyecto es serio, como se me ofreció un año atrás. Aquí todos me han hecho sentir muy bien, la afición, el grupo de jugadores y la dirigencia. Ni que hablar del país en general, siendo extranjero me han hecho sentir como en casa, a mí y a mi familia».

Alajuelense también extendió el contrato del asistente técnico Mario Acosta, que al lado de Carevic han creado un yunta que tiene a La Liga peleando en el Clausura 2020.