Redacción- ¡Ciclistas no entienden! Siguen saliendo en grupos a las calles incumpliendo órdenes del Ministerio de Salud.

«Cartago nos mantenemos en carretera. Insistimos en el llamado de cumplir con las normas del Ministerio de Salud. Desde muy temprano nos encontramos con grupos de ciclistas incumpliendo. Hemos efectuado las respectivas notificaciones», manifestaron en Fuerza Pública de Costa Rica.

Se debe mencionar que las autoridades detectaron grupos de deportistas circulando inadecuadamente por la autopista Florencio del Castillo.

En concordancia con las directrices emitidas por el Ministerio de Salud, se insta a no hacer ciclismo en burbujas sociales diferentes, es decir, no hacer ciclismo con amigos, vecinos o familiares que no habitan en una misma casa.

Se debe mencionar que los ciclistas que incumplan las medidas se exponen a una multa económica y al decomiso del vehículo.

Es importante resaltar que la policía de tránsito comenzó esta mañana a decomisar bicicletas que circulen en rutas con velocidades de 80 Km/h, o mas ya que el uso de este vehículo es prohibido en esas carreteras.