Redacción. Recordando al «Kike» de 10 años que no pensaba en la política, ni tampoco en el matrimonio igualitario, que no entendía muy bien qué eran los derechos humanos, que no sabía qué contestar cuándo le decían que si ya tenía novia, Enrique Sánchez, celebró este martes la entrada en vigencia del matrimonio igualitario.

Recordó aquel muchacho que tenía que mentir porque andaba con Mauren cuando en realidad andaba con Mauricio, o que fue al cine con Carla, en vez de Carlos.

«No se imaginan ustedes la habilidad que uno adquiere para poder guardar su secreto», reflexión.

«Pero un día uno se harta y rompe las puertas del closet, algunos tenemos la fortuna de que nuestra familia a pesar de ello siga a nuestro lado», destacó el diputado Enrique Sánchez, del Partido Acción Ciudadana.

Hoy es un día histórico tras años y años de lucha -dijo- ha llegado el momento de decir el matrimonio igualitario está vigente en Costa Rica y el país número 29 que alcanza este hito para los seres humanos.

Todas las parejas alcanzarán los mismos derechos y protección del Estado.

«El matrimonio igualitario es positivo para Costa Rica, no es una victoria de uno frente a otro, es un triunfo colectivo de que todas las personas somos iguales ante la ley.

«Algunos se preguntan ¿qué pasa ahora?, pasa que hoy miles de familias se sienten seguras y felices y protegidas por el Estado.

«Eso sí, cosas van a cambiar, algunos bailes del billete, se van a bailar con Lady Gaga, Mónica Naranjo y Richie Martín, los colores pastel tendrán un descanso y saldrán los colores del arcoiris, las tías ya no solo tendrán que pelearse los centros de mesa, entre ellos, sino con los amigos.

Los salones de fiesta tendrán que habituarse a las pelucas y los tacones», destacó.