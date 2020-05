Redacción- La guapa Mrs Universe 2018, Ingrid Solís, ha manifestado en sus redes que el entrenador y querido Hernán Medford la tiene enamorada.

La modelo Solis suele compartir en sus historias de Instagram que Medford cocina delicioso y que la chinea bastante. Sin duda alguna la cuchara de el entrenador la tiene enamorada.

«Mi amor cocina tan delicioso», destacó Ingrid Solís en una de sus publicaciones acompañada de una foto con comida.

«Hace un pollo delicioso, rice and beans, costilla de cerdo al horno, entre otras comidas. Sinceramente no tengo nada en especial porque me encanta toda la comida que me hace», dijo Solis.

El entrenador hace unos meses le entregó el anillo de compromiso a la simpática Ingrid Solís.

La hermosa mujer es un claro ejemplo debido a que logró bajar más de 50 kilos en el 2006.