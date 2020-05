Salas ve lejos el final de la pandemia en el país

Redacción – El Ministro de Salud, Daniel Salas, quiere que la población nacional entienda que la pandemia del Covid-19 llegó para quedarse mucho tiempo en el país.

Salas señala que la lucha para derrotar al virus todavía no ha terminado, por lo que pide a la población no bajar la guardia y seguir acatando las medidas sanitarias.

Para el jerarca todo será distinto cuando haya disponible una vacuna o un tratamiento para controlar el Covid-19, pero para que eso sea posible aún falta mucho tiempo.

Las autoridades revelaron este 2 de mayo ocho casos nuevos por coronavirus y de esa forma alcanzar la cifra de 733 contagiados en 62 cantones de las siete provincias.

Esa cifras generaron que Daniel Salas le pidiera a la población no bajar la guardia, ya que considera que Costa Rica está caminando por un camino bastante frágil.

«Quiero que entiendan que esto va para bastante tiempo. El mensaje final yo quisiera que fuera ya se acabó la pandemia, ya podemos mañana salir y hacer nuestra vida normal.

Tenemos que ser en este caso perseverantes en las actitudes que debemos tomar en cuenta a la hora de salir a lugares públicos.

Sé que hay mucha necesidad de retomar actividades económicas y lo hemos venido diciendo, estamos totalmente conscientes. La pandemia va seguir, el virus va seguir.

Hasta que no haya una vacuna, hasta que no haya un tratamiento especifico y totalmente exitoso, podremos retomar la vida con mayor tranquilidad. Pensando que ya tenemos esos dos factores y una inmunidad importante.

En el sentido que yo dije que no hay sentido final, es que todavía no hay final para la pandemia, todavía no vemos a corto plazo ese final y eso es lo que yo quiero transmitir.

La curva, la cantidad de casos que hemos tenido no se ha comportado como Italia, Estados Unidos o China. No hemos salido de ese riesgo. Estamos caminando por ese camino frágil. No saludarnos de mano o de beso sigue siendo importante».

Costa Rica contabiliza un total de 372 personas recuperadas, luego de confirmar 17 pacientes dados de alta en las últimas 24 horas.