Los lineamientos y las reglas deben mantenerse en el país

Redacción – El Ministro de Salud, Daniel Salas, señala que la ciudadanía tiene en sus manos el futuro de lo que va ocurrir en el país, tras el fuerte impacto de la pandemia.

Salas le pide a la población nacional seguir acatando las medidas sanitarias, ya que solo de esa forma se podrá ir reactivando las actividades económicas.

En los próximos días, las autoridades darán luz verde para que el sector económico del país vuelva a reactivarse de forma paulatina y controlada.

La ciudadanía debe mantenerse más unida que nunca. Salas lo tiene claro y afirma que el virus no se irá del país, por lo que se ocupa el compromiso de todos los ticos.

Daniel Salas le mandó un mensaje a toda la población, con el fin de que no se baje la guardia y se mantenga la disciplina en la lucha contra el coronavirus.

«Estamos en una situación donde no hay transmisión comunitaria, que nos permite debido al rastreo y todo el aislamiento de cercos epidemilógicos de los casos que hemos ido detectando, nos permite tomar muchas actividades con mucha rigurosidad y protocolo.

Lo indico porque el retomar esas actividades con ese cuidado, con todas las medidas que hemos venido indicando va ser que Costa Rica active muchas actividades económicas o que del todo no podamos hacerlo y debamos ir para atrás.

Yo eso lo digo porque tenemos nuestras manos el futuro de lo que ocurrir en Costa Rica en ese sentido. Yo sé que lo hemos estado indicando, el aporte, apoyo y compromiso de toda la población con esto, es lo que ha permitido llegar a este punto.

Ahora que empezamos a retomar ciertas actividades de forma progresiva, eso es lo que tenemos planificado. Ocupamos que el compromiso se redoble.

Porque ahora que va a ver más gente, más personas en sitios públicos, ocupamos que la rigurosidad se manifieste al máximo y si lo hacemos el país seguirá caminando. Recordemos que tenemos una situación de pandemia y el virus no se va ir.

Tenemos que ser disciplinados, constantes, muy conscientes que el Covid-19 no se ha ido y el asunto que no hayamos tenido un colapso en los servicios de salud no nos habilita para actuar como si no tuviéramos el virus. Porque todavía está en el mundo», afirmó Salas este pasado viernes en conferencia de prensa.

Todos los costarricenses deben seguir forjando un buen futuro para el país, que este 9 de mayo alcanzó 780 contagiados a lo largo de 65 cantones.