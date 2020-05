#FronteraNorteCR. Gracias a los constantes patrullajes por sectores fronterizos del cantón de #LosChiles como Cristo Rey, La Chambimba y Montealegre, logramos detectar a varios extranjeros en condición migratoria irregular, quienes quedaron a la orden de Migración para ser repatriados.#CRContraElCOVID19#SomosUnaSolaFuerza#Operación #FronterasCerradasCR#FronterasSeguras

