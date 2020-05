Redacción. Cambiar el equipo económico para que hagan menores propuestas sobre reactivación económica es la ambición de la diputada de Restauración Nacional, Floria Segreda.

“Este es el momento para hacer una revisión del gabinete y hacer cambios en el equipo económico. No se puede seguir por el camino de la improvisación”, advirtió la congresista.

Para la legisladora “en otras ocasiones han sido testigos de cómo se han presentado, con bombos y platillos, propuestas de reactivación económica, salvamento crediticio, plan de empleo y nada ha pasado; esto obedece a un mal manejo por parte de un equipo económico que no da pie en bola”.

Aseguró que en octubre fueron los planes de salvamento para personas altamente endeudadas, que no han podido tomarse del salvavidas ya que no son sujetos de crédito, ahora lo mismo pasará con los ₡900 mil millones para capital de trabajo, el punto aquí es que eso no es nada nuevo, el gobierno no inyectó esa cantidad, los bancos siempre

han tenido ese dinero disponible pero la condición económica y crediticia de las empresas no les permite acceder a ello.

La congresista recordó que tal y como lo advirtió en Restauración Nacional, “su famoso Plan Fiscal fue un fracaso y más bien ahora deben pensar en cómo suspender la aplicación del IVA a algunos servicios, como por ejemplo, el proyecto que presentó su fracción el pasado jueves para exonerar de ese impuesto los alquileres, la luz y el agua”.