Afirma que respeta la resolución de la Sala IV

Redacción – El diputado por el Partido Liberación Nacional (PLN), Daniel Ulate, anunció que retiró su apoyo y firma a la moción que busca traerse abajo el fallo de la Sala Constitucional para el matrimonio igualitario.

Ulate publicó su pronunciamiento oficial en redes sociales, donde indicó que no está en contra de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Sala IV.

«Es hora de que ya pasemos la página sobre este tema», resaltó el legislador verdiblanco.

Esta moción pretende solicitar a la Sala Constitucional que posponga la entrada en vigencia del matrimonio igualitario 18 meses después de terminada la pandemia.

Explicó, además, que días atrás recibió la solicitud de otros diputados y diputadas para que él apoyara la moción y así fue como justificó su firma:

«Creí oportuno que este tema se regulara, en su momento, por el poder del Estado costarricense encargado de promulgar las leyes, es decir, por la Asamblea Legislativa», indicó.

Pese a lo anterior, resaltó que su firma fue retirada antes de que se presentara la moción esta mañana de forma oficial.

«Costa Rica no merece caer de nuevo, menos en estos momentos, en la polarización de nuestra sociedad, por eso retiré mi firma», agregó.

Otros compañeros de bancada se pronunciaron al respecto de esta iniciativa. Uno de ellos es el congresista Roberto Thompson, quien indicó:

«Cuando cientos de empresas han cerrado,miles han perdido su empleo,hay hambre y desesperanza,nos desborda el endeudamiento y el déficit,enfrentamos una crisis sin precedentes y el país urge pensar su recuperación,algunos insisten en poner de nuevo en discusión un tema ya resuelto».

Además, la diputada Franggi Nicolás, del mismo partido, indicó en sus redes sociales que ya la Sala IV resolvió, por lo que se deben enfocar en temas importantes en medio de la crisis y no en la resolución del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Karine Niño también se unió a la preocupación y resaltó que «¿dónde están las propuestas de reactivación económica, las propuestas para generar empleo?», escribió.

El retiro de la firma de Ulate significa que la moción tiene 25 firmas y debe ser la mayoría de diputados presentes en el momento.

El jefe de fracción del PLN, Luis Fernando Chacón, apoyó la iniciativa y defendió su firma alegando que es una posición personal.

«Lo hago fundamentado en tres ejes: es una posición personal y no como jefe de fracción, porque la fracción no ha discutido si va a apoyar esta gestión o no. El segundo eje es que esta prórroga busca que la Asamblea tenga un espacio, que no ha tenido, para analizar el tema de matrimonio igualitario de acuerdo a lo que nos había comunicado la Sala Constitucional», según Delfino.cr.

