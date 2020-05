Redacción-Los diputados acordaron trasladar 60 millones de dólares, que son parte del crédito suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia Francesa de Desarrollo por 380 millones de dólares, a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Lo anterior para mitigar el efecto de la rebaja en la base mínima contributiva producto de la crisis por el Covid-19.

El saldo que pudiera existir al 15 de diciembre del 2020 deberá ser transferido al Ministerio de Hacienda para ser utilizado en el pago del servicio de la deuda.

Esto tras el crédito aprobado en su trámite de segundo debate por 43 diputados de 52 presentes, que originalmente fue previsto para financiar el programa de apoyo presupuestario con base en reformas de políticas para apoyar el plan de descarbonización de Costa Rica.

El monto total de la operación es de US $380.000.000 de dólares, un aporte será realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo hasta por la suma de US $230.000.000 de dólares y la otra parte será aportada por la Agencia Francesa de Desarrollo hasta por US $150.000.000 de dólares en su equivalente en Euros, donde el Prestatario es la República de Costa Rica y el ejecutor es el Ministerio de Hacienda.

La diputada oficialista, Laura Guido resaltó que este fue un proyecto con amplia discusión que inicio el trámite el 24 de marzo y destacó la importancia de trasladarle un monto importante a la Caja Costarricense de Seguro Social, para que se pueda seguir brindando un servicio clave para todos los ciudadanos.