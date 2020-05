Luego de que un pastor lo tratara de traidor, el diputado de Restauración Nacional, Eduardo Cruickshank y presidente del Congreso, anunció que buscará los votos necesarios, para que el Congreso le pida a la Sala Constitucional que atrase 18 meses la entrada en vigencia del matrimonio igualitario.

Esta medida se hará efectiva el 24 de mayo, para consolidar la unión civil entre personas del mismo sexo.

En su facebook publicó: «Con un profundo dolor leí en un periódico, un artículo del hermano de la fe, Pastor Víctor Hugo Quirós Acuña, a quien no tengo el gusto de conocer, en el que se me acusa de “alta traición”, por el trámite seguido en relación con la moción que presentamos 26 diputados para solicitar la postergación del matrimonio igualitario.

«Mi dolor es incluso, mayor que el que siento ante el odio, los insultos y ataques que he sufrido por la ignorancia de algunas personas sobre el proceso; porque el oprobioso calificativo de “alta traición”, en este caso, viene de un pastor y hermano de la fe.

No es propio de un cristiano —hablo no solo por el firmante de ese artículo, sino por muchos otros que, incluso, ostentan un puesto pastoral— atacar a mansalva, con falsedades y engaños a otra persona, sin siquiera abordarlo y darle la oportunidad de defensa.

«Lo cierto es que, aunque la moción que presentamos 26 diputados no garantizaba que se iba a detener el matrimonio entre personas del mismo sexo, yo la firmé, la apoyé y la votaré oportunamente porque estoy comprometido con la defensa de la familia, tal y como lo estableció y le complace a nuestro Padre Celestial», destacó.

Las palabras del legislador provocaron una reacción de Roberto Thompson, diputado liberacionista, quien dijo que respeta las convicciones de don Eduardo, pero apelo a su sensatez.

«Su investidura exige prudencia. Revivir esta discusión sólo generará mayor polarización, en momentos en que se requiere un esfuerzo conjunto para enfrentar tan grave crisis. Pasemos la página! Hay prioridades!», destacó.

Esta es la segunda ocasión que el Congreso trata de tomar una decisión de este tipo, ya que la semana pasada, los legisladores conservadores intentaron frenar el matrimonio igualitario sin éxito.