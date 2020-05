Sala anunció el fallo en agosto de 2018

Redacción – Ya son 26 diputados que firmaron la iniciativa que busca impedir, a última hora, que se dé el matrimonio igualitario en Costa Rica tras el fallo de los magistrados de la Sala Constitucional.

Este grupo de legisladores firmó moción y la presentó este mismo martes, en horas de la mañana, en la Asamblea Legislativa.

La moción busca pedir a la Sala IV que posponga la entrada en vigencia del matrimonio igualitario 18 meses después de terminada la pandemia del Covid-19, según el texto.

ÚLTIMA HORA: Ya se presentó la moción que pretende pedir a la Sala IV que posponga la entrada en vigencia del matrimonio igualitario 18 meses después de terminada la pandemia. pic.twitter.com/3bW9Feq7V5 — Barra de Prensa (@barradeprensa) May 12, 2020

No obstante, el 8 de agosto de 2018 fue cuando la Sala IV se pronunció, tras una larga sesión, y sus magistrados resolvieron que daban 18 meses para modificar el artículo del Código de Familia o, de lo contrario, ya entraría automáticamente en vigencia.

LEA TAMBIÉN: Sala Constitucional da 18 meses a diputados para aprobar matrimonio gay en Costa Rica

Aunque ya algunas congresistas de Liberación Nacional se han manifestado en contra, su jefe de fracción, Luis Fernando Chacón, firmó el documento.

Una de ellas es la diputada Franggi Nicolás, del mismo partido, indicó en sus redes sociales que ya la Sala IV resolvió, por lo que se deben enfocar en temas importantes en medio de la crisis y no en la resolución del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Aunado a lo anterior, Chacón se pronunció sobre su firma e indicó que es una postura personal y ajena al partido que integra.

«Lo hago fundamentado en tres ejes: es una posición personal y no como jefe de fracción, porque la fracción no ha discutido si va a apoyar esta gestión o no. El segundo eje es que esta prórroga busca que la Asamblea tenga un espacio, que no ha tenido, para analizar el tema de matrimonio igualitario de acuerdo a lo que nos había comunicado la Sala Constitucional», según Delfino.cr.

¿Quiénes la firmaron?

Shirley Diaz (jefa de fracción PUSC) Oscar Cascante (PUSC) Luis Fernando Chacón (jefe de fracción PLN) Xiomara Rodríguez (PRN) Carlos Avendaño (PRN) Eduardo Cruickshank (PRN, presidente de la Asamblea Legislativa) Giovanni Gómez (PRN) Carmen Chan (independiente) Ivonne Acuña (independiente) Aracelly Salas (PUSC) Otto Roberto Vargas Viquez (PRSC) Mileidy Alvarado Arias (PRN) Patricia Villegas (jefa de fracción PIN) Erick Rodríguez (independiente) Dragos Dolanescu (PRSC) David Gourzong (PLN) Nidia Céspedes (indepentiende) Floria Segreda (PRN) Melvin Núñez (PRN) Jonathan Prendas (independiente) Luis Antonio Aiza (PLN) Harllan Hoepelman (indepentiende) Marulin Azofeifa (indepentiente) Walter Muñoz (PIN) Ignacio Alpizar (independiente) Daniel Ulate (PLN)

Fallo de la Sala Constitucional

La resolución de ese 8 de agosto está relacionado con una acción de inconstitucionalidad que se presentó contra varios artículos del Código de Familia, los cuales imposibilitaban la aplicación del matrimonio igualitario en el país.

Dicha acción era la número 13-13032-0007-CO y fue presentada contra los artículos 242 del Código de Familia y 4 inciso m) de la Ley de la Persona Joven, así como la número 15-13971-0007-CO contra el inciso 6) del artículo 14 del Código de Familia.

Para la comunidad LGTBIQ+ en Costa Rica, esta es una lucha que se extendió por más de cinco años y ya era hora que llegara a su final, pues violaba los derechos humanos, según lo señalado por la Corte.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó, ante una opinión consultiva que realizó la Administración Solís Rivera el año anterior, en la cual los jueces reafirmaron la obligación del país en respetar los derechos de los ciudadanos sin importar su preferencia sexual.