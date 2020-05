Redacción- Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) beneficiados con el Bono Proteger no pagarán matrícula ni asignaturas en el segundo cuatrimestre 2020.

La población estudiantil no becada de la UNED que se encuentre acogida por el Bono Proteger, será exonerada con el 100% en el pago de la matrícula y las asignaturas, en las carreras de pregrado, grado y oferta de cursos de la Dirección de Extensión Universitaria, para el segundo cuatrimestre del 2020.

Esta medida fue aprobada esta semana por el Consejo de Rectoría de la UNED y ratificada por el Consejo Universitario, como parte del compromiso solidario de la Institución de contribuir con acciones, que buscan responder a los efectos generados por el COVID-19 en las diversas poblaciones estudiantiles de la Universidad.

“Somos una universidad innovadora, con 35 mil estudiantes en nuestras carreras, que llega hasta los más lejanos rincones del país y aunque el presupuesto es limitado, no podemos dejar de ser absolutamente solidarios con las personas que estudian en la Universidad.

Nuestras diversas poblaciones estudiantiles no se han detenido ni un solo momento, y no pretendemos que esto suceda porque sería negarles oportunidades para su desarrollo, el de sus familias y de las comunidades donde residen. El COVID-19 no va a detener el futuro de nuestra población estudiantil, ese es nuestro mayor compromiso en tiempos de pandemia”, comentó el rector de la UNED, Rodrigo Arias Camacho.

La decisión se adopta, también, tomando en cuenta el impacto en el desempleo, subempleo y la afectación en las posibilidades de autofinanciamiento, que enfrentan las poblaciones meta de los servicios y ofertas de la UNED para continuar con sus procesos académicos y formativos, indican los acuerdos tomados por las autoridades universitarias.

La admisión de nuevos estudiantes en la UNED iniciará el 25 de mayo y la matrícula web para las 36 carreras se realizará del 1 al 7 de junio, al mediodía.

De esta forma, la Dirección Financiera de la UNED trabaja en definir un procedimiento interno vinculado con el Ministerio de Trabajo, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Sistema Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE), para obtener información de manera eficaz y eficiente, en aras de aplicar la exoneración en coordinación con la Oficina de Registro y Administración Estudiantil, y cada sede de la Universidad en el territorio nacional.

Si desea más información sobre el procedimiento para solicitar la exoneración en la matrícula de la UNED, puede llamar al número telefónico 2527 2000 o escribir al WhatsApp 8822-3557.