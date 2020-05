El negocio lleva el nombre de «Clara’s Food»

Redacción – El exjugador de La Liga, Carlos Discua, entrega comida a domicilio para salir adelante en medio de la crisis generada por el Covid-19.

Discua es muy recordado por el liguismo, gracias a sus grandes actuaciones con el León en la temporada 2015/2016, donde siempre dejó todo en la cancha por el León.

El hondureño le guarda mucho cariño a Alajuelense y reveló que cada vez que puede observa los partidos de la institución centenaria, la cual espera que pronto salga campeón.

Tras su salida del León, el chino vistió los colores de Motagua y Marathón. Este último decidió no renovar más al volante, que desde hace unas semanas se encuentra libre.

Carlos ya tiene más de dos meses sin jugar un partido por causa de la pandemia, que registra 3743 infectados y 174 muertos en Honduras.

A pesar del difícil momento, Discua no se quedó de brazos cruzados y junto con su esposa abrió un negocio de venta de comida típica hondureña.

En una pequeña cocina móvil, el futbolista de 35 años y su esposa, Clara Funez, han decidido hacerle frente al virus y así tener ingresos extra.

Lea también: Carevic cumple un año al mando del León y se siente feliz por estar en un club tan grande

La cónyuge del volante se encarga de cocinar, mientras él le ayuda con los mandados y con la entrega de los pedidos que le solicitan en la región de San Pedro Sula.

Carlos Discua conversó con AMPrensa.com desde Honduras y reveló detalles de su nuevo negocio para sobrevivir en el difícil momento que vive su país por el Covid-19.

«Es muy difícil lo que estamos pasando acá en Honduras, hay bastantes casos positivos a diario y más en departamento de Cortés. Esto no para.

Hay más gente en la calle y más carros, pero es muy difícil porque parece que de lugar de controlarse está creciendo mucho más. Mi familia está muy bien por dicha.

Pero en mi caso es muy difícil, porque ya tengo más de dos meses de no estar jugando ni entrenando, hoy en día a mi esposa se le dio por cocinar en casa y poder vender a domicilio para llevar

Entonces conseguimos una cocina móvil, la ubicamos cerca de la casa en un terreno para poder vender. Estamos apoyando a mi esposa con lo que ella necesite.

Vender comida para poder sobrevivir en medio de esto que está pasando, que es una crisis económica a nivel mundial. Estamos saliendo adelante y espero que el fútbol vuelva a la actividad en Honduras. Espero en Dios poder tener una oferta para seguir jugando.

Se vende comida hondureña: pollo con tajadas, pastelitos, chuletas, alas de pollo y otras cosas más. A veces mi esposa me pone a cocinar, pero eso no se me da bien (risas). Me toca ir a entregar a domicilio y eso lo hago con gusto. Sé que voy a salir adelante».

En Honduras se rumorea de un posible regreso de Discua al Motagua, pero de momento no hay nada en concreto. La historia del jugador es digna de aplaudir.