Redacción- La presentadora Glenda Peraza compartió en sus redes sociales una foto sin maquillaje y sin filtros.

La modelo ignora críticas y publicó hace unos días la foto para motivar a otras mujeres.

La modelo recibió cientos de comentarios por subir la fotografía sin maquillaje y al natural.

LEA TAMBIÉN: (Fotos) Tierno hijo de la presentadora Montserrat Del Castillo roba suspiros en redes

La guapa presentadora es conocida por impulsar a la mujeres a atreverse, a quererse y ser felices. En esta ocasión, no pasó por alto la oportunidad de enviarle un sentido mensaje a sus seguidoras para que también se animen a mostrar su cuerpo y se sacudan de las críticas.

«Esta soy yo, sin maquillaje, sin filtros, sin extensiones… libre ( se los juro por chayanne)

Amo ser mujer porque un día podemos súper producirnos y vernos espectaculares y otro vernos tal y como somos.

Pero amo más ser yo, porque cada herida, cada logro, cada vivencia me han permitido, lograr construir a Glenda. Dios jamás me a dejado sin importar mis errores y porque yo me he ESCOGIDO y eso es GRATITUD para conmigo, porque de lo que tengo y soy es lo que doy.

Te animo a ti mariposa valiente a ESCOGERTE, AMARTE, ARRESPETARTE, a HONRARTE, y sobretodo a PERDONARTE. Si es necesario empezar de cero, se empieza y no importa que edad tengas, debes extender tus alas y ser la versión que deseas ser», dijo Peraza.