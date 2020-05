View this post on Instagram

Y entonces … lo escuché llorar, y volví a ver , y lo vi , y supe que jamás había sentido algo igual jamás !!! Que estaba viendo a mi príncipe al amor más puro que puede sentir un ser humano 😭😭😭 Dios !!! ♥️♥️♥️♥️♥️ Tras 5 días de contracciones , ayer ya no pude más , y supimos que Jhona ya quería nacer , que Dios tiene un plan y es perfecto . Y bueno que les puedo decir , gracias por tanto cariño apoyo en este proceso , el más importante de mi vida ♥️🙏🏻 gracias por todos los mensajes que hemos recibido hoy , y durante estos meses 🙏🏻 gracias por ser parte de este camino que muchas saben no es fácil pero a la vez es maravilloso inigualable irrepetible 🙏🏻♥️