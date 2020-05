Redacción. La diputada de Liberación Nacional, Franggi Nicolás, aseguró que no será un andamio para que el Partido Acción Ciudadana (PAC) ocupe un cargo en el Directorio Político de la Asamblea Legislativa.

“Como Diputada de la República, me he puesto a las órdenes de este Gobierno para resolver la difícil situación por la que está atravesando el país debido al COVID-19. Sin embargo, hoy en aras de la transparencia que las y los costarricenses de mi parte merecen, deseo informarles que al igual que el año pasado, hoy no votaré para que el Partido Acción Ciudadana ocupe un cargo en el Directorio Político de esta Asamblea Legislativa”, aseguró.

La congresita criticó que el PAC calla calla frente al desastre de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, el Cementazo, el Hueco Fiscal y otras acciones, que mis convicciones no me permiten avalar.

“Gobernar desde Zapote, ese fue el mandato popular que recibieron y que no han cumplido a cabalidad”, destacó.