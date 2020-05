Usuarios de Twitter exigen su renuncia

Redacción – El diputado por la bancada liberacionista, David Gourzong, ha sido sumamente criticado en redes sociales por justificar sus reprochables actos de agresión contra el asesor de su compañero Gustavo Viales.

Gourzong publicó una segunda «sincera disculpa» en redes sociales y escribió que cometió la agresión porque humillaron a su mamá, quien recientemente falleció.

«Reitero mis sinceras disculpas. La humillación a la dignidad de mi madre fue lo que me sacó de mis casillas. Soy solamente un hombre», resaltó vía Twitter.

En ese mismo tweet alcanzó, desde anoche hasta este miércoles por la mañana, casi 700 respuestas. Una publicación con más críticas en los comentarios que «me gusta».

Reitero mis sinceras disculpas. La humillación a la dignidad de mi madre fue lo que me sacó de mis casillas. Soy solamente un hombre. Pero fuera de ese celo momentáneo, les aseguro que no me embarga ningún otro sentimiento malsano. — David Gourzong (@GourzongDip) May 13, 2020

«Renuncie» y «#RenuncieGourzong» es parte de las respuestas más constantes que obtuvo el legislador verdiblanco, quien rechazó dejar su curul y su partido político.

¿Falta de tolerancia? ¿Inseguridad? ¿Exceso de estrés¡? En realidad, no se sabe realmente qué causó tal enojo del diputado. Si bien se siente sensible por la situación con su mamá, el asesor Giancarlo Casasola no escribió «hps» para una persona en específico, según dijo Viales.

Empero, Gourzong interpretó que ese insulto iba directo hacia él y su mamá, por lo que, al reclamar, aparentemente no controló su impulso y se fue a los golpes.

Su falta de humanidad en la disculpa -o más bien «aclaración»- pública ocasionó que otros congresistas y miembros de la ciudadanía perdieran la confianza y respeto hacia el legislador limonense.