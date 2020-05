Denuncian que Gobierno avanza «a pasos de tortuga» con el Bono Proteger

Redacción- El grupo Partido Revolucionario de las y los trabajadores (PRT Costa Rica) llama a una movilización para pedirle al Gobierno un subsidio por desempleo.

La agrupación pide estar presentes este jueves 7 de mayo a las 8:30 en la Casa del Pueblo (350 al sur de la esquina suroeste del Parque Central).

Quienes convocan a esta movilización señalan que el Gobierno avanza «a pasos de tortuga» con el Bono Proteger.

Anteriormente, esta misma agrupación se manifestó en las afueras del Ministerio de Trabajo para exigir medidas que protegieran a la población por la pandemia.

«El gobierno del PAC es muy eficiente cumpliendo las demandas, algunas de ellas irracionales de las grandes empresas y las patronales, pero el bono proteger avanza a paso de tortuga, no alcanza para satisfacer las necesidades de las familias y es inaccesible para gran parte de la población trabajadora, ya sea porque no aplica o porque no puede llenar el complejo formulario electrónico.

En la calle es en donde se conquistan nuestros derechos. La crisis no es culpa de la clase trabajadora. ¡Que paguen los ricos y el gran capital! ¡Sólo el pueblo salva al pueblo!», dijo la agrupación.

El grupo pide a las personas sumarse a esta movilización para pedirle al Gobierno que atiendan sus necesidades.