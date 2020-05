Redacción- El histórico jugador peruano, Jefferson Farfán, arrojó positivo en una prueba por Covid-19 realizada en Rusia.

La noticia fue dada a conocer por los medios del país europeo, puesto que «La Foquita» milita en el Lokomotiv de Moscú.

Por lo que el sudamericano se convierte en el primer caso positivo dentro del fútbol ruso, el cual se encuentra detenido como la mayoría de las ligas en el mundo.

«Está en Moscú y no ha sido hospitalizado, esta decisión se tomará en función de las recomendaciones de las autoridades y de los médicos», comentó el presidente del Consejo de Administración del club, Anatoli Mecheriakov, a la agencia Ria Novosti.

No obstante, el atacante peruano afirma encontrarse bien y a la espera de que se reanude el campeonato en Rusia.

Certamen que se planea volver a disputar a finales del próximo mes de junio, según informó la Federación Rusa Fútbol de Fútbol.

«Gracias a Dios me encuentro súper bien, fuerte y tranquilo. Estoy en mi casa aislado por precaución, haciendo cuarentena pero feliz viendo fútbol y sabiendo que estoy muy bien», afirmó Farfán en su cuenta oficial de Instagram.

Según las cifras más recientes Rusia es el segundo país con más casos positivos confirmados por parte de las autoridades, con más de 270 mil.

Aunque la tasa de mortalidad es baja, puesto que 2.537 personas han perdido la vida en dicho territorio a causa de la pandemia originada en China.

Jefferson Farfan has tested positive for coronavirus.

We wish Jeff a speedy recovery! Get better soon! pic.twitter.com/bmhdjPwBdx

— FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) May 16, 2020