¿Pensando qué hacer después de todo lo que está pasando? 🍃🦥Hotel Villa Florencia le ofrece una nueva alternativa en la zona de Turrialba.Consulte por nuestras promociones al Whatsapp: https://wa.me/50685841010#HVF #ATV_Tours

Posted by Hotel Villa Florencia-Costa Rica on Saturday, May 9, 2020