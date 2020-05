ICE DICE QUE RECIBO DE MÁS DE 600 MIL COLONES NO ES CULPA DE ELLOSEn pasados días les dimos a conocer el caso de doña Denia Bustos, dueña de una casa de alquiler a la que le vinieron ¢610.320 colones de servicio eléctrico. En un comunicado de prensa el Instituto Costarricense de Electricidad explico las posibles causas del consumo.

Posted by Colosal Informa on Thursday, May 21, 2020