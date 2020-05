Venta de jugadores toma cada vez más importancia en la economía del equipo

Redacción- El gerente del Club Sport Herediano, Jafet Soto, explicó el éxito del Team en los últimos años y asegura que no tienen lavado de dinero.

Las gran plantilla que tienen los florenses han generado especulaciones en los aficionados al fútbol nacional e inclusive algunos piensan que los rojiamarillos realizan lavado de dinero.

Aspecto que el directivo de los actuales campeones nacionales deja muy en claro que no es así, y que los títulos recientes se deben al fuerte trabajo.

Soto inclusive recordó el proceso que tuvo que hacer para la contratación del guardameta Esteban Alvarado durante El programa «De noche con Tavo López» de TD+.

«No lo hay, trabajamos mucho…Esteban Alvarado estaba retirado, en Siquirres, lo hicimos ir a mí casa lo convecí pero tardó tres meses en darme una respuesta», aseguró el también exfutbolista.

Al parecer el arquero del Team accedió a la oferta que le presentó Jafet Soto pese a tener un salario menor al que tuvo en su paso por La Liga.

«Yo no tengo la culpa de que me adelanto con un jugador, por ejemplo, yo contrato un jugador de X equipo, luego viajamos el lunes viajo a Monterrey a jugar Liga Concacaf contra Tigres y el domingo me llama ese jugador diciéndome que lo quiere Saprissa y le pagan más, pero yo ya lo había firmado», comentó el gerente.

Soto también afirmó que el Herediano ha contado con jugadores mexicanos, prestados por equipos mexicanos y que les cubren un 95% del salario, con lo que la escuadra florense tiene una carga salarial mucho menor.