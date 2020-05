El Team invertirá $12 para la remodelación de su estadio

Redacción – El gerente general del Team, Jafet Soto, saca pecho con la remodelación del Rosabal Cordero y asegura que tendrán un gran estadio.

Soto informó que a finales de mayo se iniciará con la etapa de demolición de la casa de don Eladio, que será de última generación.

La empresa APSA de Guatemala es la encargada de realizar todos los trabajos y se espera que en setiembre lleguen a Costa Rica las primeras estructuras del reducto.

Herediano pagará la próxima semana los permisos municipales. Con ello, iniciarán con los trabajos en el sector este y después continuar con la parte norte.

El costo de las nuevas obras son de $12 millones. Este nuevo escenario deportivo será de los más modernos de Centroamérica.

Jafet Soto habló en conferencia de prensa para afirmar que en el Herediano no son mentirosos y le darán a los florenses un gran estadio.

«Vamos a quitar un techo que tiene historia, unos angulares que tienen historia, ahí vamos a empezar la última semana de mayo. Ya los trabajos en APSA se volvieron a producir dichosamente. Todos hemos estado pendiente de eso en el club.

Ya vamos arrancar y lo vamos hacer. Vamos iniciar con el norte y con el este. Vamos a tener un gran estadio para los heredianos, no somos mentirosos, no vamos a jugar con esto.

Es un necesidad, aquí las tuberías son de alcarraza, algunas ya están colapsando y demás. Eso lo hemos venido solucionando con el tiempo. La casa de don Eladio ya no da para más, ya no echa y ya no da para más».

Los florenses contarán con un estadio totalmente renovado que estará listo en el año 2021, cuando la institución celebre su centenario.

La nueva casa del Team tendrá capacidad para 16 mil aficionados, por lo que superará en un 60% más de lo actual.