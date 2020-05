Salas explicó como Costa Rica está combatiendo el virus

Redacción – ¿Le envió Daniel Salas un mensaje a Nayib Bukele tras críticas? Esa es la pregunta que se hacen muchos ticos tras la conferencia de prensa de este 6 de mayo.

Salas dio una explicación de como está enfrentando Costa Rica el Covid-19, que ya ha contagiado a 761 personas, de las cuales 91 son extranjeros.

Bukele puso en duda el buen panorama que vive el país en medio de la pandemia, ya que según él se debe a las pocas pruebas realizadas diariamente por las autoridades.

El mandatario salvadoreño afirma que esas cifras del Ministerio de Salud son una «falsa impresión», ya que para él eso podría traer consecuencias a futuro.

Ante las declaraciones, Salas salió en defensa del país y señala que el éxito ten la lucha contra del virus, es gracias a la obediencia de la población.

Daniel Salas le envió un claro mensaje a todas las personas, que hablan lo que está haciendo el país en medio de la pandemia.

«La disciplina y comportamiento de todos y todas, es lo que nos va a sacar adelante al final de la pandemia. Estamos todavía en pandemia y falta tiempo.

Vamos a ir retomando actividades, pero insisto ese retomar actividades tiene que ser con el compromiso máximo de todos los que participan en ellas.

Si esas actividades se retoman como tiene que ser, con ese distanciamiento físico, mantener la distancia o incluso usar el equipo de protección personal, si es que esa distancia no se puede tomar.

Si logramos hacerlos de la forma responsable y correcta, Costa Rica va a mantener ese trayecto exitoso, que nos hemos trazado desde que tuvimos ese primer caso.

Incluso desde antes del 6 de marzo que tuvimos el primer caso. No podemos relajarnos y ya que nos empiezan a decir que tenemos una curva favorable o que empiezan a ver: ¿Qué está haciendo Costa Rica? Lo está haciendo toda la población.

Ese comportamiento ejemplar de la mayoría y yo insto a lo que no están asumiendo esto con seriedad, que se sumen porque es la única forma para que no se nos dispare la curva y que no tengamos ese escenario que no queremos».

Las palabras de Nayib Bukele no han caído nada bien en Costa Rica, que es el país centroamericano con mejores cifras en medio de coronavirus.