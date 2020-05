Manudos contarán con tres jugadores laterales derechos en el próximo campeonato

Redacción- El gerente de la Liga Deportiva Alajuelense, Agustín Lleída, conversó con José Salvatierra antes de firmar al nuevo lateral derecho manudo, Ian Smith.

La llegada del joven defensor llena de ilusión a los seguidores del equipo rojinegro, puesto que sumaron una nueva opción para cubrir esa banda.

Zona que normalmente ocupa el experimentado futbolista erizo, quien seguirá en el club, puesto que aún tiene contrato vigente.

«Antes de anunciarlo yo me he reunido con él, he conversado con él y él sabe como es esta parte, es un jugador importante para nosotros, tiene contrato, va a seguir con nosotros, pero veíamos oportuno reforzar esta zona», afirmó Lleída.

Con la incorporación de Smith La Liga contaría con tres laterales por el sector derecho para el próximo campeonato.

Puesto que además de Salvatierra, los manudos también cuentan dentro de su plantel con Luis Sequeira.

Además, el experimentado Kenner Gutiérrez también ha disputado algunos compromisos como lateral derecho.