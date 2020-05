Marcel es el gran referente del cuadro brumoso

Redacción – El delantero cubano del Cartaginés, Marcel Hernández, le tiró con todo a sus compañeros por ser la voz de mando de un cuadro brumoso sin alma.

Hernández no se quedó callado y crítico con todo a los jugadores de cuadro blanquiazul por la poca actitud mostrada en la caída de 0-2 ante La Liga.

Marcel inició el juego ante Alajuelense desde la banca por causa de una dolencia. A pesar de ello, el isleño no paró de girar instrucciones a sus compañeros.

Desde la banca, el jugador pudo apreciar la falta de actitud y ganas de los liderados por Hernán Medford, que dejaron muchas dudas en el reinicio del torneo.

«Regresamos con el pie izquierdo y tendremos muchas cosas que analizar. La actitud fue nula y por ahí nos venció el rival. Se tenía que escuchar a un equipo hablando y los 11 jugadores de Cartaginés callados.

Obviamente me molestó mucho, que la única voz que se escuchara fuera la mía. Yo no creo que el equipo no tenga motivación o me cabe en la cabeza que eso suceda. De ahora en adelante se juegan finales y tenemos la clasificación en la mano».

El atacante cubano afirma que deben jugarse la vida en los partidos restantes, con el fin de volver a clasificar tras más de ocho torneo sin lograrlo.

Jugadores como Carlos Hernández, Manfred Russell y Francesco Celeste, fueron muy criticados por la afición brumosa, debido a su falta de coraje ante el León.