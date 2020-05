Cartaginés dejó mucho que desear en la vuelta del torneo

Redacción – El técnico del Cartaginés, Hernán Medford, asegura que Alajuelense jugó como si fuera una final y sus pupilos como si fuera un entrenamiento.

Medford se mostró decepcionado por el desdibujado desempeño del Cartaginés, que cayó con marcador de 0-2 ante La Liga en el Estadio Fello Meza.

El Pelícano puso excusas y aceptó que los manudos fueron superiores en el reinicio del Clausura 2020 tras el parón generado por la pandemia del Covid-19.

Lo que más resaltó de la caída el timonel brumoso fue la falta de actitud de algunos de sus jugadores, ya que según él varios de sus pupilos no anduvieron bien en el partido.

Hernán Medford habló en conferencia de prensa y señaló que debe mejorar notablemente si quiere pelear por la clasificación con la institución de la Vieja Metrópoli.

«No es excusa, el parón nos afectó más a nosotros. Hubo jugadores que no andaban y un equipo depende de once. Entonces si hay uno, dos, tres o cuatro que no andan, obviamente que tenemos más posibilidades de perder, como pasó a hoy.

A diferencia que yo vi a todos bien. Aquí me pasa más por la parte mental, el equipo físicamente está bien, tácticamente no cambian en nada.

En Alajuela todos hablando, todos metidos, como si fuera una final y nosotros como si fuera un entrenamiento algunos, algo que pasó hoy a nivel de equipo y algunos ya no puede volver a pasar si queremos clasificar, yo tengo evitar que eso vuelva a pasar».

El técnico afirma que la localía no pesará en la vuelta del certamen, ya que en ningún estadio tendrá afición en las graderías por los protocolos sanitarios.