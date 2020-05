Pinto se encuentra fuera de los banquillos desde finales del años pasado

Redacción- El director técnico del Club Sport Cartaginés, Hernán Medford no se guardó nada y tildó a su colega Jorge Luis Pinto de serrucha pisos.

Según el estratega nacional el cafetero se ofreció a tomar el banquillo de la selección de Honduras mientras «El Pelícano» se encontraba en dicho puesto.

Medford estuvo a cargo del combinado catracho en el 2014 con el objetivo de llegar al Mundial de Rusia 2018, pero su paso fue muy breve.

Por lo que el proceso fue llevado a cabo por el entrenador sudamericano, quien no terminó consiguiendo el pase a justa mundialista.

«Tiene todo mi respeto como entrenador, allí sí, pero no como persona, porque es una persona no agradable que me serruchó el piso, no es leal», comentó Medford a la cadena radial HRN de Honduras.

El ahora entrenador de la escuadra brumosa añadió que si él hubiera seguido a cargo de la selección de Honduras habrían conseguido el pase al mundial.

Honduras terminó en la cuarta posición de la eliminatoria de la Concacaf hacia Rusia 2018, con lo que disputó el repechaje ante Australia.

Pero tras disputarse los dos juegos para definir al ganador de ese boleto, los hondureños quedaron por fuera y no lograron conseguir su segundo mundial al hilo.

«Estoy seguro que si me hubiera quedado en ese proceso habríamos clasificado al Mundial, confío en lo que puedo hacer y en los jugadores que tenía, estábamos iniciando un proceso y yo ya había arreglado un camerino que estaba bien mal», apuntó «El Pelícano».

LEA TAMBIÉN: David Faitelson ve a Keylor Navas como el mejor portero en la historia de Concacaf

Medford ahora se encuentra a la espera de la reanudación del campeonato nacional y en caso de que el formato se mantenga entonces buscar uno de los puestos de clasificación.

Por su parte el estratega cafetero se encuentra fuera de los banquillos desde finales de 2019, cuando quedó fuera del Millonarios de Colombia.